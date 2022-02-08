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Женская сборная России крупно проиграла Финляндии в матче Олимпиады

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Российские хоккеистки потерпели поражение от соперниц из Финляндии в матче группового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Россия уступила со счетом 0:5 (0:2, 0:3, 0:0). В составе Финляндии шайбы забросили Санни Рантала (10-я минута), Мишель Карвинен (19, в большинстве), Енниина Нюлунд (28), Миннамари Туоминен (31, в большинстве), Енни Хиирикоски (32, в большинстве).

По итогам группового турнира Россия заняла четвертое место в группе А, набрав 3 очка. Финляндия имеет в активе такое же количество баллов, однако заняла третье место, поскольку в очной встрече с Россией оказалась сильнее. Победу в группе одержала сборная Канады (12 очков), на втором месте – США (9 очков), последнее пятое место заняла Швейцария (3 очка).

Согласно регламенту, в плей-офф вышли все представители группы А.

В 1/4 финала сборную России ждет встреча со сборной Швейцарии, которую россиянки обыгрывали на групповом этапе (5:2).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Хроника 23 января – 08 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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