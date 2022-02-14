Олимпиада Пекин 2022

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Сборная Австрии стала победителем командных прыжков с трамплина на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Австрийские спортсмены выиграли командные соревнования по прыжкам с трамплина категории HS-140 на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По результатам двух финальных раундов австрийцы набрали 942,7 балла.

Серебро завоевала сборная Словении (934,4). Третье место у команды Германии (922,9).

Сборная России (Даниил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов) заняла седьмое место, набрав 806,5 очков.

К данной категории трамплина относятся сооружения размером от 100 до 130 метров.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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