Сборная Австрии стала победителем командных прыжков с трамплина на ОИ
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Австрийские спортсмены выиграли командные соревнования по прыжкам с трамплина категории HS-140 на Олимпиаде-2022 в Пекине.
По результатам двух финальных раундов австрийцы набрали 942,7 балла.
Серебро завоевала сборная Словении (934,4). Третье место у команды Германии (922,9).
Сборная России (Даниил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов) заняла седьмое место, набрав 806,5 очков.
К данной категории трамплина относятся сооружения размером от 100 до 130 метров.
Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.