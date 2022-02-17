Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
Конькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее

Затраты на подготовку россиян к ОИ-2022 составили более 7,4 млрд рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство направило 7,4 млрд рублей на подготовку олимпийской команды к Играм 2022 года в Пекине, заявил министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Правительство со своей стороны направило на подготовку сборной более 7 млрд рублей в течении олимпийского цикла. Это финансирование участия в соревнованиях, проведение тренировочных сборов, обеспечение оборудованием и так далее. Бюджет подготовки этим не ограничивается, также свои средства направляют федерации, ОКР. Правительство в декабре выделило еще более 400 млн рублей. Это было связано с тем, что в ковидный период потребовались затраты на ПЦР тесты, изменение логистики передвижения команды", - рассказал министр.

"Участие в ОИ спортсмена дорожает, как и цена медали, так как задействованы новые технологии, оборудование, медицинское сопровождение", - добавил он.

Матыцин напомнил, что правительство подготовило призовые средства для победителей и призеров Олимпиады. Так, золотым призерам полагается 4 млн рублей, серебряным - 2,5 млн рублей и бронзовым - 1,7 млн.

"Кроме этого Фонд поддержки олимпийцев также будет награждать, со своей стороны. Статус олимпийского чемпиона и тренера очень высок", - отметил глава Минспорта.

Ранее Матыцин заявил, что команда Олимпийского комитета России скорее всего выполнит прогноз в 30 медалей. За три дня до окончания Олимпиады в копилке команды 24 медали.

Хроника 23 января – 17 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022
Олимпиада Пекин 2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеисты сборной России победили Данию и вышли в полуфинал Олимпиады

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
18

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Сборная Канады в пятый раз выиграла женский хоккейный турнир ОИ

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 17 февраля. Онлайн

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Сборная Швеции по хоккею победила Канаду в 1/4 финала и вышла на Россию

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Четыре медали завоевали россияне на Олимпиаде в среду

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Российский фристайлист Буров завоевал бронзу ОИ в лыжной акробатике

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Большунов и Терентьев завоевали бронзу ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете

Российские биатлонистки завоевали серебро Олимпиады в эстафете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });