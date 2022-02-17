Затраты на подготовку россиян к ОИ-2022 составили более 7,4 млрд рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство направило 7,4 млрд рублей на подготовку олимпийской команды к Играм 2022 года в Пекине, заявил министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Правительство со своей стороны направило на подготовку сборной более 7 млрд рублей в течении олимпийского цикла. Это финансирование участия в соревнованиях, проведение тренировочных сборов, обеспечение оборудованием и так далее. Бюджет подготовки этим не ограничивается, также свои средства направляют федерации, ОКР. Правительство в декабре выделило еще более 400 млн рублей. Это было связано с тем, что в ковидный период потребовались затраты на ПЦР тесты, изменение логистики передвижения команды", - рассказал министр.

"Участие в ОИ спортсмена дорожает, как и цена медали, так как задействованы новые технологии, оборудование, медицинское сопровождение", - добавил он.

Матыцин напомнил, что правительство подготовило призовые средства для победителей и призеров Олимпиады. Так, золотым призерам полагается 4 млн рублей, серебряным - 2,5 млн рублей и бронзовым - 1,7 млн.

"Кроме этого Фонд поддержки олимпийцев также будет награждать, со своей стороны. Статус олимпийского чемпиона и тренера очень высок", - отметил глава Минспорта.

Ранее Матыцин заявил, что команда Олимпийского комитета России скорее всего выполнит прогноз в 30 медалей. За три дня до окончания Олимпиады в копилке команды 24 медали.