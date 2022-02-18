Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт на ОИ-2022

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Француженка Жюстин Бреза-Буше в пятницу стала победительницей биатлонной гонки с общего старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Она допустила четыре промаха на четырех огневых рубежах и завершила дистанцию в 12,5 километров за 40 минут 18 секунд.

Второй финишировала норвежка Тириль Экхофф (4 промаха; +15,3 секунд), бронзовую медаль завоевала еще одна норвежка Марте Олсбю Ройселанн (4; +34,9). Лучший из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла пятое место (6; +1:11). Ульяна Нигматуллина - 17-я (6; +2:56), Ирина Казакевич - 20-я (7; +3:16).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.