Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Команда Олимпийского комитета России по хоккею завоевала путевку в финал зимних Игр-2022 в Пекине.

В 1/2 финала соревнования российские хоккеисты нанесли поражение соперникам из Швеции. Основное время матча завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Итоговый счет – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в их пользу.

В основное время в составе российской команды гол провел Антон Слепышев. На 47-й шведы отыгрались благодаря точному броску Антона Ландера. В серии буллитов решающим оказался бросок Арсения Грицюка.

В финале россияне сыграют с Финляндией. Игра пройдет 20 февраля и стартует в 7:10 мск. Швеция 19 февраля в матче за третье место сыграет со Словакией (16:10 мск).

Российская команда является действующим олимпийским чемпионом.