Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Это третья золотая медаль Большунова на Олимпиаде-2022

Александр Большунов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на зимних Играх-2022 в Пекине.

Вторым финишировал его соотечественник Иван Якимушкин.

Гонка прошла с общего старта и свободным ходом, а ее дистанция составила 30 км вместо изначально запланированных 50 км. Сокращение дистанции вызвано погодными условиями, из-за которых, помимо этого, старт был перенесен на час вперед.

Дистанцию Большунов преодолел за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин отстал от него на 5,5 секунды, ставший бронзовым призером норвежец Симен Хегстад Крюгер – на 7 секунд.

В гонке приняли участие еще два российских лыжника: Артем Мальцев финишировал четвертым (+10,7), Денис Спицов – шестым (+26,2).

Таким образом, Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, все три золотые медали он выиграл в Пекине. До этого он стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также на ОИ-2022 Большунов завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и "бронзу" - в командном спринте.

В активе команды Олимпийского комитета России теперь на Олимпиаде шесть золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых медалей.