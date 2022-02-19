Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины.   Россия Россия НорвегияПодробнее
Конькобежный спорт11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Конькобежный спорт12:00Женщины. ФиналПодробнее

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро

Это третья золотая медаль Большунова на Олимпиаде-2022

Большунов выиграл золото в марафоне, Якимушкин завоевал серебро
Александр Большунов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на зимних Играх-2022 в Пекине.

Вторым финишировал его соотечественник Иван Якимушкин.

Гонка прошла с общего старта и свободным ходом, а ее дистанция составила 30 км вместо изначально запланированных 50 км. Сокращение дистанции вызвано погодными условиями, из-за которых, помимо этого, старт был перенесен на час вперед.

Дистанцию Большунов преодолел за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Якимушкин отстал от него на 5,5 секунды, ставший бронзовым призером норвежец Симен Хегстад Крюгер – на 7 секунд.

В гонке приняли участие еще два российских лыжника: Артем Мальцев финишировал четвертым (+10,7), Денис Спицов – шестым (+26,2).

Таким образом, Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом, все три золотые медали он выиграл в Пекине. До этого он стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также на ОИ-2022 Большунов завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и "бронзу" - в командном спринте.

В активе команды Олимпийского комитета России теперь на Олимпиаде шесть золотых, 10 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Олимпиада-2022 в Пекине

20
Во время женского масс-старта на соревнованиях по биатлонуКанадские хоккеистки перед матчем против сборной СШАБиатлонист во время тренировкиРоссийская спортсменка Камила Валиева выступает с короткой программой женского одиночного катанияНемецкий прыгун с трамплина Карл Гайгер Фигуристы Наталия Калишек и Максим Сподырев (Польша) во время соревнований по танцам на льдуСпортсмен выполняет трюк во время тренировкиМарион Тено (Канада) в командном турнире по лыжной акробатикеАмериканский фигурист Нэтан Чен, ставший победителем в мужском одиночном катанииСотрудник аэропорта в ПекинеСкелетонист из Американского Самоа Натан КрамптонСмешанная эстафета по биатлону в ЧжанцзякоуАмериканская лыжница Джессика Диггинс во время церемонии награжденияКвалификация сноубордистов в слоупстайлеМатиас Восте из Бельгии готовится к соревнованиям по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров Огонь Олимпийских игр в ПекинеВыступление китайских фигуристов Ван Шиюэ и Лю СиньюйМедицинский персонал в Национальном конькобежном овале в ПекинеОфициальный талисман игр панда Бин Дуньдунь в Главном медиа-центре в ПекинеСоревнования по конькобежному спорту на 1500 метров среди мужчин
Во время женского масс-старта на соревнованиях по биатлону
Хроника 23 января – 19 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
Олимпиада-2022 лыжные гонки Александр Большунов

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн

Сборная Финляндии по хоккею победила Словакию и стала первым финалистом ОИ

ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву

ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

Фотогалереи

Олимпийские падения
10

Олимпийские падения

Олимпиада-2022 в Пекине
20

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Сборная России по хоккею победила Швецию и вышла в финал Олимпиады

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе среди спортивных пар

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Россияне заработали одну медаль на Олимпиаде в пятницу

Йоханнес Бе стал пятикратным олимпийским чемпионом

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн

Сборная Финляндии по хоккею победила Словакию и стала первым финалистом ОИ

ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву

ВАДА сочло опасным прецедентом решение CAS допустить Валиеву

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой

CAS заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой после обеда с ее дедушкой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });