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Сборная Словакии по хоккею впервые в истории стала призером ОИ

В матче за бронзу она нанесла поражение команде Швеции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В матче за третье место олимпийского хоккейного турнира в Пекине хоккеисты сборной Словакии нанесли поражение команде Швеции.

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Поединок завершился со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). У победителей голы провели Юрай Слафковски (24-я и 59-я минуты), Самуэль Такач (33) и Павол Регенда (59). Две последних шайбы словаки забросили в пустые ворота.

Шведские хоккеисты отличиться по ходу встречи так и не смогли.

Это первые олимпийские медали сборной Словакии по хоккею за всю историю. Ранее команде лишь один раз удавалось занять четвертое место. Дойдя до полуфинала олимпийского турнира 2010 года в Ванкувере (Канада), словаки уступили хозяевам турнира, а в матче за третье место они потерпели поражение от сборной Финляндии.

В финале Игр-2022 в Пекине 20 февраля сойдутся команды Финляндии и Олимпийского комитета России (начало матча в 7:10 мск).

Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

хоккей Олимпиада-2022

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