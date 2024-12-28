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Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе "Спартака" Кузьмин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Спартака" Валерий Кузьмин скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

"С прискорбием сообщаем, что на 84-м году жизни не стало легендарного защитника "Спартака" 1960-х Валерия Борисовича Кузьмина", - говорится в сообщении.

Кузьмин защищал цвета "Спартака" с 1958 по 1972 год, на его счету в составе команды 386 матчей. Выступления за московский клуб помогли ему стать трехкратным чемпионом СССР (1962, 1967, 1969). Еще один такой титул Кузьмин завоевал за "Крылья Советов" (1974).

С 1960 по 1965 год Кузьмин привлекался в сборную СССР.

Спартак хоккей Крылья Советов Валерий Кузьмин
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