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Боксер Туков согласен с решением судей по бою Бетербиева и Бивола

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков выразил солидарность с судьями, присудившими победу Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевым в поединке-реванше в Эр-Рияде.

"Мне снова очень понравился бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Также, как и первый, для меня он на одном дыхании прошел. Я согласен с решением судей. Начало поединка было за Биволом, середину забрал Бетербиев, а в концовке снова отлично проявил себя Бивол, хотя последний раунд я лично отдал Артуру Бетербиеву", - сказал Туков "Интерфаксу".

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"В отличие от первого поединка, Артур сразу начал идти в прессинг, но мне кажется сам не справился с заданным темпом. Бивол во втором поединке взрывался отрезками, как и прошлый раз, но был намного жестче и убедительнее, за счет чего у судей̆ раунды уходили ему более уверенно, - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о перспективах проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым.

С радостью посмотрю третий̆ поединок, мне очень интересно, каким он получится!" - сказал Туков.

В ночь на воскресенье Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Сам Туков проведет рейтинговый̆ бой 7 марта в Москве на турнире "Ночь чемпионов IBA".

IBA бокс Дмитрий Бивол Вадим Туков Артур Бетербиев
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