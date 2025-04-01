"Ак Барс" и ЦСКА сравняли счет в сериях плей-офф КХЛ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" в четвертом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Игра в Казани завершилась со счетом 7:2 (4:0, 2:2, 1:0) в пользу клуба из столицы Татарстана.

В составе "Ак Барса" голы провели Степан Фальковский (2-я минута), Александр Барабанов (6, 36), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33), Артем Галимов (56).

Авторы голов в составе "Автомобилиста": Анатолий Голышев (25), Александр Шаров (31).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 3 апреля в Екатеринбурге.

Также отыгрался в своей серии московский ЦСКА, обыгравший во вторник минское "Динамо" - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Победа армейцев стала следствием точных бросков Кирилла Долженкова (42), Ивана Дроздова (47). "Динамо" ответило голом Виталия Пинчука (59).

Следующий матч серии пройдет 3 апреля в Минске.