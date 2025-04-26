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Российский дзюдоист Тасоев стал трехкратным чемпионом Европы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Инал Тасоев завоевал золото проходящего в Подгорице (Черногория) чемпионата Европы по дзюдо.

В финале в весовой категории свыше 100 кг он одолел своего соотечественника Валерия Ендовицкого. Теперь Тасоев – трехкратный чемпион Европы.

Бронзовым призером в категории свыше 78 кг стала россиянка Элис Старцева.

Ранее награды высшего достоинства здесь завоевали Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), серебряные медали – Аюб Блиев (до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг).

Российские дзюдоисты выступают на ЧЕ в качестве нейтральных атлетов.

дзюдо Инал Тасоев Валерий Ендовицкий
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