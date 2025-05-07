Российский боксер Силягин проведет бой за пояс WBA Gold с аргентинцем Корсо

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира и Европейский игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver, а ныне чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин проведет поединок с аргентинцем Пабло Эсекиэлем Корсо. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, на кону будет стоять пояс WBA Gold.

Последний официальный бой Силягина датирован сентябрем 2024 года: в Челябинске единогласным решением судей он победил Улугбека Собирова и завоевал пояс IBF Intercontinental. Силягин занимает 12 ю строчку рейтинга WBA и 14 ю строчку рейтинга IBF.

Корсо идет девятым в рейтинге IBF и десятым – в рейтинге WBA. Все свои поединки на профессиональном ринге аргентинец провел на территории Аргентины.

Также 5 июля в Екатеринбурге на ринг выйдут Харитон Агрба, Магомед Курбанов, Вадим Туков, а россияне Евгений Романов и Георгий Юновидов проведут очный бой за звание обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте.