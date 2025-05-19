Сборная Швейцарии забросила 10 шайб венграм на ЧМ по хоккею

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии со счетом 10:0 разгромили национальную команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

Три гола в составе Швейцарии провел Андрес Амбюль.

Команда Швейцарии набрала в шести матчах 16 очков и лидирует в группе В. Ранее она обеспечила себе место в плей-офф.

В параллельно шедшем в Стокгольме матче Латвия со счетом 5:1 победила Словакию.

Латвийцы набрали 9 очков и занимают четвертое место в группе А. Словакия – на шестом месте, 7 баллов.