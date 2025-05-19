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"Локомотив" упрочил преимущество над "Трактором" в серии финала Кубка Гагарина

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили челябинский "Трактор" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи в Челябинске – 3:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу "Локомотива".

В составе "Локомотива" голы провели Максим Березкин (14-я минута), Илья Николаев (38), Денис Алексеев (60, в пустые ворота). Автор гола в составе "Трактора" - Владимир Ткачев (58).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Локомотива".

Следующий матч пройдет в Ярославле 21 мая. В случае выигрыша "Локомотив" станет победителем серии и выиграет Кубок Гагарина. Ранее ни "Локомотив", ни "Трактор" этот турнир не выигрывали.

Кубок Гагарина Локомотив Трактор
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