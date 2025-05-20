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Сборная Финляндии по буллитам победила Канаду на ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 2:1 взяли верх над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира-2025.

Основное время встречи в Стокгольме завершилось со счетом 1:1, в овертайме (формат 3х3) результат не изменился, в серии буллитов успешнее оказались финны.

Команды провели по шесть матчей. Финляндия занимает в группе А третье место (13 очков), впервые проигравшая на турнире Канада – второе (16). Лидирует Швеция (18). Все три сборные ранее уже обеспечили себе место в четвертьфинале.

В параллельно шедшем в датском Хернинге матче Норвегия со счетом 1:0 победила Венгрию.

Команды провели по семь матчей и являются соседями по турнирной таблице в группе В: норвежцы занимают шестое место (4), венгры – седьмое (3).

Аутсайдером группы является Казахстан (3), который при таком раскладе рискует вылететь из элитного дивизиона. У Казахстана имеется игра в запасе, ее он проведет с обеспечившей себе выход в плей-офф Швейцарией во вторник (начало – 13:20 мск). У Швейцарии 16 очков, она занимает второе место в группе.

хоккей ЧМ по хоккею
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