Поиск

Российский боксер Шумков проведет бой с нигерийцем Лавалем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 по боксу россиянин Всеволод Шумков проведет поединок с соперником из Нигерии Риливаном Лавалем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 14 июня в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Свой последний бой по профессионалам Шумков провел в ноябре 2024 года, когда единогласным решением судей победил соотечественника Армена Атаева. Всего на его счету два боя по профессионалам, оба – победные (один – нокаутом).

Лаваль все свои поединки провел на территории Африки, боксер владел поясом чемпиона Африки. В его активе 20 побед (13 – досрочных) при трех поражениях.

бокс Екатеринбург IBA Всеволод Шумков Армен Атаев Риливан Ламаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре РПЛ

Иностранным легкоатлетам разрешили выступать в России

"Локомотив" упрочил преимущество над "Трактором" в серии финала Кубка Гагарина

Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге

Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге

Назван расширенный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

СМИ сообщили о смене руководства ФК "Ростов" после суперфинала Кубка России

СМИ сообщили о смене руководства ФК "Ростов" после суперфинала Кубка России

Мирра Андреева вернулась на рекордную ступень в рейтинге WTA

Представитель России гарантированно выиграет Кубок Стэнли НХЛ

"Зенит" обыграл "Ростов" и вновь приблизился к "Краснодару"

"Зенит" обыграл "Ростов" и вновь приблизился к "Краснодару"

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });