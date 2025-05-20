Российский боксер Шумков проведет бой с нигерийцем Лавалем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 по боксу россиянин Всеволод Шумков проведет поединок с соперником из Нигерии Риливаном Лавалем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 14 июня в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Свой последний бой по профессионалам Шумков провел в ноябре 2024 года, когда единогласным решением судей победил соотечественника Армена Атаева. Всего на его счету два боя по профессионалам, оба – победные (один – нокаутом).

Лаваль все свои поединки провел на территории Африки, боксер владел поясом чемпиона Африки. В его активе 20 побед (13 – досрочных) при трех поражениях.