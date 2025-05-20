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Сборная Казахстана выбыла из элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Казахстана со счетом 1:4 уступили национальной команде Швейцарии в своем заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

В семи матчах Казахстан набрал три очка и занял последнее, восьмое место в группе В. В результате команда покидает элитный дивизион ЧМ.

Швейцария набрала 19 очков и вышла на первое место.

В другом матче игрового дня Австрия со счетом 6:1 разгромила Латвию, встреча участников группы А прошла в Стокгольме.

Австрия набрала 10 очков, заняла четвертое место и вышла в плей-офф. Латвия – на пятом месте, 9 очков. Она выбывает из турнира.

хоккей ЧМ по хоккею
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