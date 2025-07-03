Футболист Писарский отстранен на четыре года за участие в ставках

Один год - реальный, три года - условные

Владимир Писарский Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комитет по этике РФС отстранил нападающего "Сочи" Владимира Писарского на четыре года от деятельности, связанной с футболом.

Об этом сообщил представитель игрока Антон Смирнов.

При этом три года дисквалификации носят условный характер. Кроме того, спортсмену назначен испытательный срок на два года.

"Расцениваю данное решение при сложившихся обстоятельствах, как успешное. Писарский не удалялся специально и не манипулировал результатом матча, намеренно влияя на него!!!" - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По сообщениям СМИ, футболист через посредника, предположительно, сделал ставку на первый стыковой матч за право играть в РПЛ против "Пари НН". В той игре Писарский был удален, а "Сочи" потерпел поражение со счетом 1:2.

В ответном стыковом матче "Сочи" победил "Пари НН" и по сумме двух встреч завоевал путевку в РПЛ. Но и нижегородский клуб сыграет в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, он заменит "Химки", который не получил соответствующей лицензии.