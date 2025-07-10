Россия осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сборная России сохранила за собой 25-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В прошлом месяце национальная команда страны провела два товарищеских матча, сыграв в Москве вничью (1:1) с Нигерией и победив (4:1) в Минске Белоруссию.

В топ-5 рейтинга изменений не произошло: лидирует по-прежнему Аргентина, далее идут Испания, Франция, Англия, Бразилия.

Выигравшая Лигу наций Португалия поднялась с седьмой на шестую строчку; Нидерланды опустились с шестой на седьмую.

На восьмом месте остается Бельгия. Германия и Хорватия поднялись на одну ступень и теперь находятся на девятом и десятом местах соответственно. Италия выбыла из топ-10, опустившись с девятого на 11-е место.