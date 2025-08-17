Давлатмуродов досрочно победил Василевского на турнире Ural FC 10

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Шараф Давлатмуродов одержал победу над соотечественником Вячеславом Василевским на турнире Ural FC 10 в Перми.

Главный поединок вечера завершился техническим нокаутом в первом раунде.

"Можно многое наговорить в свое оправдание. Может быть, сказался долгий простой в ММА. Я просто прозевал эту вспышку, и этот бой закончился, даже не начавшись", - сказал Василевский, слова которого приводит пресс-служба UralFC.

"Хочу поблагодарить Шарафа. Я очень хотел его победить. Но не успел включиться, когда уже выключился. Такое, к сожалению, бывает. Я ни в коем случае не вешаю нос. Хочу поблагодарить болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить свою супругу и детей. Знаю, что дети переживали и болели, но папа показал такой стремный бой", - отметил боец.

Шараф Давлатмуродов, в свою очередь, подчеркнул, что у него была заготовка на бой.

"И я понимал, что у Вячеслава был простой в ММА. Надо было подключать ноги. Борьбу он не мог забыть, потому что он — шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Если бы я сразу пошел с ним в борьбу, потом мог бы закислиться. Но моя работа - домашняя заготовка", - сказал Давлатмуродов.

"В моем весе большая конкуренция, в том числе и в России. Да, хочется зафиксировать в США. А в России… Я с удовольствием готов откликнуться на предложения Ural FC. Как вижу, охота ведется на Белаза (белоруса Владислава Ковалева – ИФ), но я тоже в тренде".

Для 37 летнего Василевского поединок против Давлатмуродова стал первым по правилам ММА с февраля 2022 года. Всего у шестикратного чемпиона мира по боевому самбо 36 побед и десять поражений в ММА, он выступал в лигах АСА, Bellаtor, М 1, S 70. У 33-летнего Давлатмуродова 21 победа, пять поражений и ничья в ММА. За его плечами выступления в лигах АСА (АСВ), Bellator, Open FC.