Поиск

Давлатмуродов досрочно победил Василевского на турнире Ural FC 10

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Шараф Давлатмуродов одержал победу над соотечественником Вячеславом Василевским на турнире Ural FC 10 в Перми.

Главный поединок вечера завершился техническим нокаутом в первом раунде.

"Можно многое наговорить в свое оправдание. Может быть, сказался долгий простой в ММА. Я просто прозевал эту вспышку, и этот бой закончился, даже не начавшись", - сказал Василевский, слова которого приводит пресс-служба UralFC.

"Хочу поблагодарить Шарафа. Я очень хотел его победить. Но не успел включиться, когда уже выключился. Такое, к сожалению, бывает. Я ни в коем случае не вешаю нос. Хочу поблагодарить болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить свою супругу и детей. Знаю, что дети переживали и болели, но папа показал такой стремный бой", - отметил боец.

Шараф Давлатмуродов, в свою очередь, подчеркнул, что у него была заготовка на бой.

"И я понимал, что у Вячеслава был простой в ММА. Надо было подключать ноги. Борьбу он не мог забыть, потому что он — шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Если бы я сразу пошел с ним в борьбу, потом мог бы закислиться. Но моя работа - домашняя заготовка", - сказал Давлатмуродов.

"В моем весе большая конкуренция, в том числе и в России. Да, хочется зафиксировать в США. А в России… Я с удовольствием готов откликнуться на предложения Ural FC. Как вижу, охота ведется на Белаза (белоруса Владислава Ковалева – ИФ), но я тоже в тренде".

Для 37 летнего Василевского поединок против Давлатмуродова стал первым по правилам ММА с февраля 2022 года. Всего у шестикратного чемпиона мира по боевому самбо 36 побед и десять поражений в ММА, он выступал в лигах АСА, Bellаtor, М 1, S 70. У 33-летнего Давлатмуродова 21 победа, пять поражений и ничья в ММА. За его плечами выступления в лигах АСА (АСВ), Bellator, Open FC.

Bellator ММА Владислав Ковалев Вячеслав Василевский Шараф Давлатмуродов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Акинфеев рассказал, что категорически отказался переходить в "Баварию"

Акинфеев рассказал, что категорически отказался переходить в "Баварию"

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

"Краснодар" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Зенит" разгромил "Рубин" в кубковом матче

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });