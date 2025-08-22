Поиск

Сергей Сергеев назвал конкурентным свой бокс на чемпионате России-2025

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Боксер Сергей Сергеев, выступающий в категории веса до 75 кг, доволен своими действиями на чемпионате России-20205 в Екатеринбурге, где ему предстоит финальный поединок.

"Здесь на каждого соперника нужно серьёзно настраиваться и самое главное, что сейчас я показываю хороший и конкурентный бокс", - сказал Сергеев журналистам.

"Призовой фонд мотивирует, конечно, но сначала нужно выиграть и потом думать о призовых", - отметил он.

Финалы чемпионата пройдут в пятницу. Соперником Сергеева будет Исмаил Муцольгов.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.

бокс Екатеринбург Сергей Сергеев Исмаил Муцольгов
