Гаджимагомедов оценил свой бокс на чемпионате России-2025 на 6-7 баллов из 10

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Боксер Муслим Гаджимагомедов, ставший пятикратным чемпионом России, признался, что успел отвыкнуть от любительского ринга.

"Первый большой турнир после продолжительного простоя и выступления в профессионалах, чуть отвык от любительского бокса", - сказал Гаджимагомедов по итогам победного финала против Рамазана Дадаева в весовой категории до 92 кг на чемпионате России в Екатеринбурге.

"С каждым боем прибавлял, начал чувствовать любительский бокс. Из десяти (баллов) могу поставить себе твердую шестерку-семерку", - добавил Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов - двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.

