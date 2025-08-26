Тищенко высоко оценил перспективы Рогозина в российском боксе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко назвал хорошим уровень бокса на чемпионате России-2025 в Екатеринбурге.

"Выступили все лучшие боксеры страны, показали неплохую форму, уровень чемпионата России хороший", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

Отдельно он выделил выступление двух спортсменов.

"Это Вячеслав Рогозин, который во взрослый бокс перешел из юниоров и стал сразу стал чемпионом России, это нечасто бывает. Я думаю, что у этого парня есть хорошие перспективы во взрослом боксе. Ну, и Андрей Пегливанян, хоть уже и был чемпионом России, но конкретно у Эдуарда Саввина выиграл впервые – молодец, поздравляю", - отметил Тищенко.

Вячеслав Рогозин завоевал золото в весовой категории до 54 кг, Пегливанян – до 57 кг.

Чемпионат России по боксу-2025 прошел в Екатеринбурге с 15 по 22 августа.