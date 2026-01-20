Поиск

Эльнур Самедов проведет бой за временный пояс WBA

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Эльнур Самедов 14 февраля проведет поединок с колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет в Челябинске в рамках турнира RCC Boxing Promotions, на кону будет стоять временный пояс чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе.

На профессиональном ринге 32-летний Самедов выиграл 21 бой (10 – нокаутом) при одном поражении. В последний раз Самедов выходил на ринг в ноябре в Екатеринбурге, когда в седьмом раунде нокаутировал Моруфа Аканжи из Нигерии.

31-летний Гутьеррес удерживает статус непобежденного боксера. Он одержал 11 побед (семь – досрочно). В 2025 году колумбиец провел два успешных боя. По ходу карьеры Гутьеррес боксировал в Колумбии, Венесуэле, Панаме и Мексике.

Ранее временным чемпионом WBA в этом дивизионе был олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев, который в начале июля в Стамбуле на турнире "IBA.PRO 8" досрочно проиграл британцу Джеймсу Диккенсу. Сейчас Диккенс переведен в статус полноценного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

