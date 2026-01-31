"Интернасьонал" арендовал футболиста ЦСКА Алеррандро
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Нападающий ЦСКА Алеррандро перешел в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего года.
Согласно информации, в контракте предусмотрена опция выкупа, а также обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий.
"Желаем Алеррандро успешно проявить себя в Бразилии!" - говорится в сообщении армейского клуба.
26-летний форвард перешел в ЦСКА из бразильского "Ред Булл Брагантино". За московскую команду провел 28 матчей и дважды поразил ворота соперников.