Тяжеловес Суров нокаутировал доминиканца в первом раунде дебютного боя по профи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Давид Суров победил Луиса Альфредо Герреро из Доминиканской Республики в со-главном поединке на турнире "IBA.PRO 14" в Москве.

Бой представителей тяжелого веса завершился нокаутом в первом раунде.

Для победителя чемпионата мира 2025 года в Дубае Сурова поединок был дебютным на профессиональном ринге. Также Суров – двукратный чемпион России.

Бой был рассчитан на шесть раундов.

"Мне кажется, соперник просто не захотел боксировать, я вряд ли так сильно попал", - предположил российский боксер, отвечая на вопрос журналистов.

Большой разницы между профессиональным и любительским боксом Суров, по его словам, заметил.

"Дальше буду боксировать, скорее всего, в феврале на турнире между сборными "Динамо" и мира. Также буду продолжать выступать по профессионалам при наличии предложений", - отметил он.

Что касается Герреро, он потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До этого он выиграл 11 поединков подряд, десять из них доминиканский боксер завершил досрочно.

