Российский боксер Халидов завоевал титул IBA.PRO Intercontinental

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россиянин Мурад Халидов победил кубинца Хосе Лардуэта в главном поединке турнира "IBA.PRO 14" в Москве.

Победу российскому боксеру присудили большинством решений судей. Благодаря ей, Халидов завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

По окончании поединка россиянин посетовал журналистам на то, что "мог выступить лучше".

"Когда озвучивали судейское решение, я забеспокоился. В моменте мне казалось, что я плохо провел бой. Это будет мне уроком на будущее, поединок пойдет мне во благо", - сказал Халидов, отдав должное сопернику.

Боксер заверил, что это хоть и первый пояс для него, но и не последний. "Вспомните мои слова в будущем", - сказал он.

Теперь на счету Халидова 12 побед на профессиональном ринге (половину из них он завершил досрочно). Лардуэт потерпел второе поражение, на его счету 15 побед (13 – нокаутом).

Полностью результаты турнира "IBA.PRO 14" выглядит следующим образом:

- Полулегкий вес, женщины, 6 раундов: Миджгона Самадова (Таджикистан) единогласным решением судей победила Дарью Абрамову (Россия);

- Полусредний вес, 6 раундов: Евгений Кооль (Россия) единогласным решением судей победил Джонаса Джуниуса Джонаса (Намибия);

- Минимальный вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia: Эдмонд Худоян (Россия) единогласным решением судей победил Джеплекса Куиранте (Филиппины);

- Второй средний вес, 8 раундов: Чеэрав Ашалаев (Россия) единогласным решением судей победил Артыша Лопсана (Россия);

- Полусредний вес, 8 раундов: Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан) по очкам победил Алана Хугаева (Россия);

- Тяжелый вес, 6 раундов: Давид Суров (Россия) в первом раунде нокаутировал Луиса Альфредо Алькантару Герреро (Доминиканская Республика);

- Тяжелый вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Мурад Халидов (Россия) большинством решений судей победил Хосе Лардуэта (Куба).

Турнир "IBA.PRO 14" был организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.