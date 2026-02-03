В женском ПГК ЦСКА не ждут наплыва легионеров в случае допуска на европейские турниры

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор женского гандбольного клуба ЦСКА Михаил Шарков считает преждевременными разговоры о приглашении иностранных игроков в случае допуска российских команд на международную арену.

"На данном этапе рассуждать об этом можно только гипотетически. В случае возвращения на международную арену, мы сделаем ставку на текущий состав, где достаточно качественных и опытных российских игроков. Предполагаю, что в ближайшие годы можно не ждать наплыва легионеров в российский чемпионат. Конечно же, можно попробовать заманить кого-то из них деньгами, но вот будет ли качество приезжих гандболисток соответствовать тому уровню, который мы бы хотели от них видеть?" – сказал Шарков "Интерфаксу".

"Наш приоритет заключается в поиске молодых талантов, которых можно и нужно воспитывать до такого уровня, чтобы они становились лучше любых легионеров", – подчеркнул он.