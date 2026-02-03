Четыре очка Михеева помогли "Чикаго" победить "Сан-Хосе" в НХЛ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Чикаго" со счетом 6:3 одолели "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе "Чикаго" голом и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Илья Михеев.

В составе "Сан-Хосе" один из голов на счету защитника Шакира Мухамадуллина. Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил шесть бросков из десяти ил заменен в середине матча.

Три очка набрал российский нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич в гостевом матче против команды "Нэшвилл". На счету россиянина два гола и одна результативная передача. "Сент-Луис" уступил (5:6).

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов оформил дубль в домашнем матче с "Монреалем", один из голов состоялся в овертайме. У "Монреаля" точный бросок нанес Иван Демидов. Победа "Миннесоты" 4:3.

Форвард "Питтсбурга" Егор Чинахов отметился голом и результативным пасом в домашней игре с "Оттавой". В голевой атаке ему ассистировал нападающий Евгений Малкин. От поражения "Питтсбург" это не спасло – 2:3.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев нанес точный бросок в ворота "Ванкувера". В результате "Юта" на своем льду победила со счетом 6:2.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором результативной передачи в домашней игре против "Айлендерс". Победа "Вашингтона" 4:1.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 20 в противостоянии с "Баффало". "Флорида" проиграла - 3:5.