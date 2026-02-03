Поиск

Саитов предрек резкий взлет карьеры для Махмудова в случае победы над Фьюри

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU -Возможная победа над британцем Тайсоном Фьюри будет значимой для дальнейшей карьеры россиянина Арсланбека Махмудова, считает двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

"Это будет резкий взлет в карьере, потому что Тайсон Фьюри – не сбитый летчик, он совсем недавно завязал с боксом, три пояса имел. Тайсон Фьюри — это имя, но и Махмудов может проявить себя. Если правильно подготовиться, правильно выстроить тактическую схему, сможет нормально отработать на ринге. А там видно будет", - сказал Саитов "Интерфаксу".

В свою очередь, отметил собеседник агентства, возможное поражение Фьюри от россиянина вряд ли как-то повлияет на дальнейшую судьбу британца.

"Встанет, отряхнется и дальше будет готовиться, чтобы выиграть", - отметил Саитов.

"Он чем хорош? Он не дает себя бить, в него тяжело попасть -это его основной козырь. И он неудобный для соперника: высокий, длиннорукий, дергает постоянно", - добавил он.

Поединок объявившего о возвращении в бокс Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова запланирован на 11 апреля в Великобритании.

Последний бой 37-летний Фьюри провел в декабре 2024 года, единогласным решением судей уступив украинцу Александру Усику. Вскоре британец объявил о завершении карьеры, а недавно – о ее возобновлении.

На счету экс-чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF Фьюри на профессиональном ринге 34 победы, ничья и два поражения. 36-летний Махмудов выиграл 21 бой при двух поражениях.

