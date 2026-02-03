Поиск

Россиянка Валгонен расстроена результатом в "скрэтче" и гонке с выбыванием на ЧЕ по велотреку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская спортсменка Валерия Валгонен оценила свое выступление на чемпионате Европы по велотреку в "скрэтче" и гонке с выбыванием – в дисциплинах, в которых заняла девятое место.

"В "скрэтче" вроде позиция была идеальная, но одна из соперниц начала делать резкие маневры, и я начала к ней притираться. Поэтому приходилось оттормаживаться и заново разгоняться", - сказала Валгонен "Интерфаксу".

"Что касается гонки с выбыванием, то сил у меня было много. Легко было ехать, просто не повезло. Меня обогнали - и все. Более того, у меня не работал датчик, и я не сразу поняла, что выбыла. Поэтому проехала еще круг, будучи уверенной, что все хорошо. Очень грустно. Надеюсь девятое место перестанет меня преследовать", - отметила она.

Чемпионат Европы проходит в Турции.

