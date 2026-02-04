Поиск

Владимир Мышев заявил о высоком потенциале у кикбоксеров сборной России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев считает, что российская команда достойно проявила себя на турнире WKF BRICS в Хайнане, несмотря на поражения в стыковых встречах от Китая и Белоруссии.

"Довольно высоко оцениваю качество выступления всех наших спортсменов, часть из которых уже и до этого демонстрировала высокий потенциал для развития карьеры в профессиональном кикбоксинге. Думаю, что, в частности, могло сказаться и долгое отсутствие международных выездов для наших ребят", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Исходя из общения с китайской стороной, есть предварительная договоренность провести подобный турнир уже в мае этого года — думаю, что там наши ребята смогут реваншироваться. Помимо этого, в рамках следующих поездок в Китай, мы планируем уже расширить состав", - отметил он.

Турнир прошел в рамках саммита WTF БРИКС "Один пояс – один путь", который прошел с 29 января по 2 февраля в Китае.

кикбоксинг Владимир Мышев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

МВД Италии очертило полномочия агентов ICE на Олимпиаде в Милане

Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в НХЛ

ЦСКА по пенальти обыграл "Краснодар" на Зимнем Кубке РПЛ

"Зенит" обыграл "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Глава ФИФА Инфантино выступил за снятие санкций с российского футбола

Умер бывший президент ВФЛА Балахничев

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Волкановски защитил титул чемпиона UFC

Российских тхэквондистов допустили к турнирам под флагом и гимном РФ

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026

Уроженка Москвы Рыбакина выиграла Australian Open-2026
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });