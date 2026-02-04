Владимир Мышев заявил о высоком потенциале у кикбоксеров сборной России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев считает, что российская команда достойно проявила себя на турнире WKF BRICS в Хайнане, несмотря на поражения в стыковых встречах от Китая и Белоруссии.

"Довольно высоко оцениваю качество выступления всех наших спортсменов, часть из которых уже и до этого демонстрировала высокий потенциал для развития карьеры в профессиональном кикбоксинге. Думаю, что, в частности, могло сказаться и долгое отсутствие международных выездов для наших ребят", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"Исходя из общения с китайской стороной, есть предварительная договоренность провести подобный турнир уже в мае этого года — думаю, что там наши ребята смогут реваншироваться. Помимо этого, в рамках следующих поездок в Китай, мы планируем уже расширить состав", - отметил он.

Турнир прошел в рамках саммита WTF БРИКС "Один пояс – один путь", который прошел с 29 января по 2 февраля в Китае.