Результат Дарьи Непряевой в марафоне на ОИ аннулирован

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Результат россиянки Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Италии аннулирован.

Наказание последовало в связи с тем, что по ходу гонки Непряева перепутала свой бокс с чужим при смене лыж. В результате она надела лыжи немки Катарины Хенних. Сервисмены сборной Германии положили для своей спортсменки другие лыжи. Немка финишировала девятой, а Непряева – 11-й.

Гонка прошла в воскресенье.

Хроника 21 января – 22 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийски игры лыжные гонки Дарья Непряева
