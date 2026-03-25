Макгрегор подтвердил сообщения о возвращении в октагон

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовых категориях ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор подтвердил информацию о своем возвращении в октагон.

"Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти бои!" — написал Макгрегор в соцсетях.

Ранее 36-летний спортсмен был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения завершился 20 марта.

В его активе в смешанных единоборствах 22 победы при шести поражениях. Последний к настоящему моменту бой он провел в июле 2021 года, уступив из-за травмы американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

