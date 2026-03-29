Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Праге.

По сумме оценок за ритм-танец и произвольный прокат они набрали 230,81 балла.

Серебряные медали завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (211,52). Бронзовыми призерами стали американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник (209,20).

Гийом Сизерон теперь шестикратный чемпион мира, пять наград высшего достоинства он завоевывал в паре с Габриэлой Пападакис.

Российские и белорусские фигуристы участие в завершившемся ЧМ не принимали.