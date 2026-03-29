Большунов и Пеклецова выиграли гонки на 10 км в финале Кубка России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Александр Большунов и Алина Пеклецова одержали победы в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, уступивший лидеру 5,6 секунды. Тройку призеров замкнул Сергей Ардашев (+33,3).

У женщин лучшее время показала Алина Пеклецова - 25 минут 35,3 секунды. Дарья Непряева проиграла победительнице 0,9 секунды и заняла второе место. Бронзу завоевала Дарья Канева (+17,4).