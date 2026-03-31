Большунов выиграл гонку на 15 км в финале Кубка России

Александр Большунов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом классическим стилем в рамках финала Кубка России в Кировске.

Дистанцию он преодолел за 38 минут 49,8 секунды.

Второе место с отставанием в 7,9 секунды занял Сергей Ардашев. Бронзовым призером стал Алексей Червоткин, отставание которого составило 42,7 секунды.

Женскую гонку на 10 км выиграла Алина Пеклецова, ее время – 29 минут 6,0 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова (+22,4 секунды), тройку лучших замкнула Екатерина Никитина (+38,8).