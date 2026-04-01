Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира по футболу подряд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Италии по пенальти уступили национальной команде Боснии и Герцеговины в финальном матче стыкового раунда за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Основное время в Зенице завершилось вничью 1:1. В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались боснийцы (1:4). Начиная с 41-й минуты, сборная Италии играла в меньшинстве: удалили Алессандро Бастони.

Таким образом, Италия пропустит третий ЧМ подряд. Ранее она не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России, затем – на ЧМ-2022 в Катаре.

Также на ЧМ пробилась Чехия, по пенальти дома обыгравшая Данию (3:1). Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное команды обменялись голами.

Ранее во вторник путевки на ЧМ завоевали Турция и Швеция.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примет 48 сборных.