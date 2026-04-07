Минспорт и ОКР задействуют разные механизмы для полноценного допуска РФ на ОИ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Руководство отечественного спорта предпримет комплекс мер для полноценного возвращения национальной сборной на Олимпийские игры.

Об этом заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на встрече с участниками зимних ОИ-2026.

"Мы - Олимпийский комитет России, Минспорт - со своей стороны сделаем все, чтобы полноценно вернуть нашу национальную олимпийскую сборную на все старты - где-то методом политического давления, переговоров, где-то судебными решениями, где-то здравым смыслом. Но в целом можно сказать, что курс определен: полноценное возвращение на олимпийские старты. И лучше, чем наши спортсмены на спортивных площадках, на лыжне, на трассах, за нас никто не скажет", - отметил Дегтярев.

На Играх-2026 в Италии россияне вновь выступили под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях. За награды боролись 13 спортсменов из РФ, медаль завоевал только Никита Филиппов, ставший серебряным призером в ски-альпинизме.

