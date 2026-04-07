Овечкин вошел в число лауреатов премии "Серебряная лань"
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеист Александр Овечкин вошел число лучших российских спортсменов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба премии "Серебряная лань".
Помимо нападающего "Вашингтона", лауреатами премии стали велосипедистка Яна Бурлакова, фехтовальщица Яна Егорян, дзюдоист Матвей Каниковский, пловцы Климент Колесников, Евгения Чикунова, параатлет в плавании Дарья Лукьяненко, футболист "Краснодара" Джон Кордоба, теннисистка Вероника Кудерметова, гимнастка Ангелина Мельникова.
Голосование проводила Федерация спортивных журналистов России, участие в нем приняли 302 журналиста.
Футбольный клуб "Краснодар" победил в номинации "Лучшая команда", наставник калининградской "Балтики" Андрей Талалаев стал лучшим тренером.