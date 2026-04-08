Фьюри предрек уход из бокса в случае поражения от россиянина Махмудова

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBC, WBO, WBA, IBF в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри высоко оценил значимость предстоящего боя с российским боксером Арсланбеком Махмудовым.

"У меня нет долгосрочных планов. Есть только один бой — и все. Неважно, что там у других, у меня один бой с этим парнем, и это "победа или смерть". Потому что если он меня победит, то это будет занавес. Никаких других боев после этого не будет", - приводит слова Фьюри The Ring.

Поединок состоится 11 апреля в Лондоне.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высоко оценил шансы Махмудова на успех.

"Думаю, все шансы на победу есть. Арсланбек, мы за тебя болеем. Ты знаешь, что делать! Надо выходить и бить. Сложно что-то подсказать. Арсланбек, победы и удачи тебе", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

"Это мотивированный парень, который себя хорошо проявлял в WSB во время пятираундовых поединков. И далее у него пошло-пошло в профессиональном боксе. И вот у него такой громкий бой против Фьюри", - высказался о Махмудове генсек федерации.

В декабре 2024 года 37-летний Тайсон Фьюри провел последний поединок, уступив по очкам украинцу Александру Усику. После этого британец объявил о завершении карьеры, но недавно сообщил о возвращении на ринг. На его профессиональном счету 34 победы, 1 ничья и 2 поражения.

36-летний Махмудов, в свою очередь, имеет 21 победу и 2 поражения.