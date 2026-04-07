Беспутин высоко оценил шансы Махмудова на победу в поединке с Фьюри

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин пожелал удачи соотечественнику Арсланбеку Махмудову в поединке с экс-чемпионом WBC, WBO, WBA, IBF в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри

"Думаю, все шансы на победу есть. Арсланбек, мы за тебя болеем. Ты знаешь, что делать! Надо выходить и бить. Сложно что-то подсказать. Арсланбек, победы и удачи тебе", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

"Это мотивированный парень, который себя хорошо проявлял в WSB во время пятираундовых поединков. И далее у него пошло-пошло в профессиональном боксе. И вот у него такой громкий бой против Фьюри", - высказался о Махмудове генсек федерации.

Поединок состоится 11 апреля в Лондоне.

В декабре 2024 года 37-летний Фьюри провёл свой последний бой, в котором по очкам уступил украинцу Александру Усику. После этого британец объявил о завершении карьеры, однако недавно сообщил о своём возвращении на ринг. На счету Фьюри на профессиональном ринге 34 победы, одна ничья и два поражения.

36-летний Махмудов, в свою очередь, одержал 21 победу и потерпел два поражения.

бокс Александр Беспутин Тайсон Фьюри Арсланбек Махмудов
