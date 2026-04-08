Генсек Федерации бокса России считает Силягина фаворитом боя с Иглесиасом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин уверен, что боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин покажет все, на что способен, в поединке с кубинцем Ослейсом Иглесиасом в Монреале.

"Для нас фаворит – Паша. Мы будем болеть за Павла, мы давно с ним знакомы. Вместе с ним в сборной были. Это умный боксер. Не думаю, что он позволит себе как-то плохо к этому поединку подготовиться. Думаю, Павел в ринге покажет все, что умеет. Да, бой будет на выезде, но у Павла хватает опыта. Мы ждем победы, мы ждем нового чемпиона мира из России", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок за вакантный титул IBF во втором среднем весе состоится в Монреале в ночь на 10 апреля по московскому времени.

Силягин – бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC, а ныне чемпион WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе. На профессиональном ринге он одержал 16 побед (семь – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Иглесиас – обладатель пояса IBO и первый номер рейтинга IBF. По ходу карьеры кубинец досрочно побеждал россиян Владимира Шишкина и Евгения Шведенко (с последним Силягин завершил бой вничью). На его счету 14 побед (13 – нокаутом) в 14 боях. Единственный поединок, дошедший до решения судей, прошел в 2022 году, когда Иглесиас победил малавийца Айзека Чилембу. Судьи тогда приняли единогласное решение. Силягин тоже побеждал Чилембу единогласным решением судей.