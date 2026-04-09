Российские ватерполисты победили ЮАР на Кубке мира

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по водному поло со счетом 31:11 победила национальную команду ЮАР в третьем матче в рамках второго дивизиона Кубка мира.

Соревнование проходит на Мальте.

Таким образом, россияне выиграли все три матча предварительного этапа: ранее они обыграли Бразилию (10:7) и Великобританию (21:9).

Соперник по плей-офф определится позднее.

Это первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира она выступает под нейтральным флагом.