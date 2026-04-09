Поиск

Унаи Эмери уверен в триумфе "Спартака" с Хуаном Карседо

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Спартак" обязательно добьется успеха с главным тренером Хуаном Карседо, считает экс-наставник московского футбольного клуба, ныне возглавляющий английскую "Астон Виллу" Унаи Эмери.

"Он потрясающий тренер. Он добьется успеха на 100%", - приводит слова Эмери Sport24.

Испанец Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года. В 2012 году Карседо работал в "Спартаке" ассистентом соотечественника Унаи Эмери, в штабе которого позже выигрывал, в частности, чемпионат Франции с ПСЖ и трижды Лигу Европы с испанской "Севильей".

8 апреля "Спартак" обыграл в Санкт-Петербурге местный "Зенит" в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успех сопутствовал московской команде (7:6).

Спартак футбол Хуан Карседо Унаи Эмери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умершие знаменитости

