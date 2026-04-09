Российские легкоатлеты впервые с 2019 года проводят сборы за рубежом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по легкой атлетике проводит учебно-тренировочные сборы в Киргизии, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Это первые сборы отечественных легкоатлетов за пределами РФ, спортсмены будут готовиться в городе Чолпон-Ата на базе центра отдыха "Каприз".

"Тренировочный процесс организован с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и их специализации в различных легкоатлетических дисциплинах. Он заложит фундамент для успешного выступления в течение сезона и станет важным этапом подготовки к предстоящим соревнованиям", - заявила главный тренер сборной России по легкой атлетике Светлана Абрамова.

В составе команды 32 ведущих спортсмена в беговых дисциплинах и ходьбе: Владимир Никитин, Егор Лимонов, Константин Холмогоров, Светлана Аплачкина, Лев Кочнев, Василий Мизинов, Сергей Шаров и другие.

Как говорится в сообщении, этот сбор "является частью комплексной программы, включающей подготовительные этапы в Кисловодске и последующую работу на равнине".

"Такой физиологический цикл позволит спортсменам максимально адаптироваться и выйти на пик формы к летнему сезону", - говорится в сообщении.

Локация расположена на высоте 1690 метров над уровнем моря, что, как отметили в федерации, "создает идеальные условия для развития выносливости".

Основная задача - повышение уровня выносливости, улучшение функциональных показателей организма и подготовка к летнему соревновательному сезону. В частности, тренировки в Киргизии станут завершающим этапом в подготовке Владимира Никитина к чемпионату России по марафону в Казани, который пройдет 3 мая.