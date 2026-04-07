Сусленков счел, что Махмудов способен удивить весь мир в поединке с Фьюри

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель поясов WBAContinental и IBFEurope в тяжелом весе Артем Сусленков считает, что россиянин Арсланбек Махмудов имеет шансы на победу в поединке с британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри.

"Фьюри — сложный соперник, но не непобедимый. Если Махмудов будет хладнокровен, быстр и хитер, у него есть шансы не просто продержаться, а удивить весь мир. Главное — не смеяться над шутками Фьюри до гонга! Ведь все мы знаем, как Фьюри любит психологические игры в ринге, нужно постараться не стать частью его циркового шоу. Ведь Тайсон любит и пошутить, и ударить", - сказал Сусленков "Интерфаксу".

Это противостояние состоится 11 апреля в Лондоне.

Сам Сусленков 17 апреля в подмосковном Серпухове в главном бою турнира "IBA.PRO 16" встретится с немцем Артуром Манном.