Поиск

"Балтика" уступила "Акрону" в чемпионате России по футболу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тольяттинский "Акрoн" победил калининградскую "Балтику" в 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась в Калининграде.

На 54-й минуте гол забил Жилсон Беншимол.

"Акрoн" прервал десятиматчевую безвыигрышную серию и, набрав 27 очков, находится на 10-м месте в турнирной таблице. "Балтика" - на пятом месте, 46 очков.

В следующем туре "Балтика" в Калининграде сыграет с казанским "Рубином". Игра пройдет 2 мая и стартует в 16:30 мск. "Акрoн" 3 мая в Самаре (где проводит домашние матчи) встретится с "Краснодаром". Начало – 17:00.

Матчем "Балтика" - "Акрон" закрылась программа 27-го тура РПЛ. В тройке лидеров находятся "Краснодар" (60 очков), "Зенит" (59) и "Локомотив" (49).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

