Вице-президент АСА Бадаев поделился ожиданиями от боя Волкова на турнире UFC 328

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка между российским тяжеловесом Александром Волковым и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328.

"У Кортес-Акосты хорошие руки, и в плане бокса он может удивить Волкова. Александр — хороший кикер, он хорошо бьет с дистанции, хорошо работает ногами, хорошо борется. Но бокс на средней и ближней дистанции — это то, чем может воспользоваться Акоста. У него хорошо поставленные руки, есть удар. На сближении Кортес-Акоста очень опасен. И вот этот момент стоит опасаться", — сказал Бадаев "Интерфаксу".

По словам эксперта, российскому бойцу важно контролировать дистанцию и не позволять сопернику навязывать размен ударами в клинче.

Турнир UFC 328 пройдет в США в ночь на 10 мая по московскому времени.