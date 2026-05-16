На матч РПЛ ЦСКА – "Локомотив" назначен судья Чистяков

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Матч последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Локомотивом" будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым, сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа. За работу на системе ВАР будет отвечать Иван Абросимов.

В турнирной таблице за тур до финиша "Локомотив" занимает третье место, 53 очка. ЦСКА – на пятом месте, 48 очков. Между ними находится московский "Спартак" (51), который, как и "Локомотив", претендует на бронзу по итогам РПЛ.

"Спартаку", чтобы финишировать на третьем месте, необходимы поражение "Локомотива" и своя победа над махачкалинским "Динамо" в Каспийске. Главный судья матча "Спартака" - Рафаэль Шафеев, помощники– Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк.

Все матчи 30-го тура пройдут 17 мая и стартуют в 18:00.